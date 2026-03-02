اجتماع طارئ في وزارة التربية.. هذا ما تمّ بحثه

ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي اجتماعاً إدارياً طارئاً ضم مدير عام التربية ورؤساء الدوائر والمستشارين، خُصّص لبحث دور وزارة التربية في الاستجابة للواقع الراهن وآلية التعامل معها في ظل المستجدات الأمنية.



وتم التداول حول آليات التنسيق الحاصل بين وزارة التربية ووزارة الشؤون الإجتماعية المعنية بحاجات ، إضافة الى التنسيق مع وحدة ادارة مخاطر في السراي الحكومي من خلال وجود مندوبين إثنين من وزارة التربية لمواكبة الترتيبات.



كذلك، عملت وزارة التربية على تشكيل لجان مناطقية ولجنة مركزية لإدارة الطوارئ والأزمات في وزارة التربية والعمل على اجتماعات مفتوحة لمواكبة الخطوات.



وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تسهيل وصول النازحين إلى مراكز الإيواء المحددة من قبل وزارة التربية، بعد أن تم تأمين المدارس والمراكز الأكثر ملاءمة من قبل الوزارة والموزعة على مختلف المناطق ، بما يراعي الجهوزية وحسن التنظيم وعدالة التوزيع.



أيضاً، جرى عرض التقارير الواردة من المناطق التربوية في المحافظات، والتي شكّلت أساساً للنقاش واتخاذ القرارات المناسبة وفق المعطيات الميدانية. وتم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة و تشكيل فريق عمل يتولى متابعة التقارير الواردة من المناطق، وتقييم المستجدات بشكل فوري.



وسيتم تباعاً إصدار الترتيبات المتعلقة باستمرارية الدراسة فور استكمال المشاورات، بما يحفظ المصلحة العامة ويصون حق الطلاب في التعليم.