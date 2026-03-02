تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
اجتماع طارئ في وزارة التربية.. هذا ما تمّ بحثه
Lebanon 24
02-03-2026
|
12:53
ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي اجتماعاً إدارياً طارئاً ضم مدير عام التربية
فادي يرق
ورؤساء الدوائر والمستشارين، خُصّص لبحث دور وزارة التربية في الاستجابة للواقع الراهن وآلية التعامل معها في ظل المستجدات الأمنية.
وتم التداول حول آليات التنسيق الحاصل بين وزارة التربية ووزارة الشؤون الإجتماعية المعنية بحاجات
النازحين
، إضافة الى التنسيق مع وحدة ادارة مخاطر
الكوارث
في السراي الحكومي من خلال وجود مندوبين إثنين من وزارة التربية لمواكبة الترتيبات.
كذلك، عملت وزارة التربية على تشكيل لجان مناطقية ولجنة مركزية لإدارة الطوارئ والأزمات في وزارة التربية والعمل على اجتماعات مفتوحة لمواكبة الخطوات.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تسهيل وصول النازحين إلى مراكز الإيواء المحددة من قبل وزارة التربية، بعد أن تم تأمين المدارس والمراكز الأكثر ملاءمة من قبل الوزارة والموزعة على مختلف المناطق
اللبنانية
، بما يراعي الجهوزية وحسن التنظيم وعدالة التوزيع.
أيضاً، جرى عرض التقارير الواردة من المناطق التربوية في المحافظات، والتي شكّلت أساساً للنقاش واتخاذ القرارات المناسبة وفق المعطيات الميدانية. وتم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة و تشكيل فريق عمل يتولى متابعة التقارير الواردة من المناطق، وتقييم المستجدات بشكل فوري.
وسيتم تباعاً إصدار الترتيبات المتعلقة باستمرارية الدراسة فور استكمال المشاورات، بما يحفظ المصلحة العامة ويصون حق الطلاب في التعليم.
