لبنان
سلام يزور بلدية بيروت ويطلع على أوضاع النازحين
Lebanon 24
02-03-2026
|
13:12
photos
اطلع
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام على الأوضاع في العاصمة خلال اجتماع عقد في بلدية
بيروت
، بحضور
وزير الداخلية
والبلديات أحمد
الحجار
، ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت
ابراهيم
زيدان وعدد من
أعضاء المجلس
البلدي.
وخلال الاجتماع، تم جرى عرض واقع الجهوزية البلدية والتحديات الراهنة، لا سيما في ما يتصل بمتابعة شؤون
النازحين
وتأمين حاجاتهم الأساسية بكرامة، وضمان انتظام الخدمات العامة في المدينة.
وعقد الرئيس سلام اجتماعا في السرايا الكبيرة، مع السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.
كما التقى الرئيس سلام
رئيس حزب
الكتائب
اللبنانية
النائب سامي الجميل
.
