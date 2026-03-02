أيوب لمحافظ الجنوب: إمكاناتنا تحت تصرفكم لدعم النازحين

زارت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة ، محافظ الجنوب والنبطية ، حيث جرى عرض للأوضاع في الجنوب، في ظل التطورات الأمنية وكيفية مواكبة عملية نزوح الأهالي من قراهم وبلداتهم عبر تأمين مراكز الإيواء والتجهيزات اللوجستية والإجراءات المتخذة في هذا الاطار، خصوصا على مستوى هيئة ادارة في المحافظة.



وأكدت أيوب "وضع كل الإمكانات في تصرف المحافظ والهيئات المحلية لمعالجة كل العراقيل والصعوبات التي تواجهها الجهات المختصة."



كما اطلعت على "سير التدابير والخطوات الميدانية المتخذة في مراكز الإيواء في مدارس ، عين مجدلين، بكاسين، ولبعا، حيث بلغ عدد 1038 نازحا، إضافة إلى النازحين الذين توزعوا على المنازل".



وشددت على "ضرورة تأمين المسلتزمات والحاجيات الضرورية من فرش وحرامات ".

