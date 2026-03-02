تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

بلدية فاريا تحذر: عدم الإبلاغ عن النازحين يعرضكم للمسؤولية القانونية

Lebanon 24
02-03-2026 | 13:17
بلدية فاريا تحذر: عدم الإبلاغ عن النازحين يعرضكم للمسؤولية القانونية
أصدرت بلدية زوق مصبح بيانا دعت فيه جميع المواطنين إلى "ضرورة إبلاغها عن أي حالة إيواء أو تأجير لنازحين ضمن نطاق البلدة، بسبب الظروف والأوضاع الأمنية المستجدة التي يشهدها لبنان"، مؤكدة أن "هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم الأوضاع وضمان السلامة العامة"، مشيرة إلى "ضرورة تزويدها بالمعلومات المطلوبة إما بالحضور شخصيا إلى مبنى البلدية خلال الدوام الرسمي، وإما عبر تطبيق واتسآب على الرقم: 76/726528".

وطلبت البلدية تقديم البيانات الآتية: "اسم المالك المؤجر أو المستضيف ضمن نطاق زوق مصبح، أسماء النازحين، عدد الأشخاص، أرقام الهواتف، اسم البلدة التي نزحوا منها، والحال الاجتماعية للنازحين".

ودعت البلدية إلى "التعاون الكامل لما فيه مصلحة البلدة وسلامة أهلها"، مؤكدة "أهمية التزام الإجراءات في هذه المرحلة الدقيقة".

وفي الإطار ذاته، دعت بلدية فاريا "المواطنين والمقيمين في البلدة إلى الالتزام الفوري بإبلاغها عن أي عملية تأجير عقار أو إيواء نازحين، وذلك في ظل الظروف الأمنية الدقيقة والمستجدة التي يمر بها لبنان"، موضحة أن "هذا الإجراء يأتي حرصا على الحفاظ على أمن البلدة وسلامة أهلها، وضمان حسن التنظيم ضمن نطاقها البلدي"، مؤكدة أن "الالتزام به إلزامي ويقع تحت طائلة المسؤولية القانونية".

وطلبت البلدية من مالكي العقارات أو المستضيفين تزويدها بالمعلومات الآتية: "اسم وعنوان مالك العقار المؤجر أو المُضيف في فاريا، عدد الأشخاص المقيمين في الوحدة السكنية، الأسماء الثلاثية للمقيمين، مرفقة بصور عن الهويات أو المستندات الثبوتية، أرقام هواتف التواصل، اسم البلدة الأصلية التي قدموا منها، وأي معلومات متعلقة بالحالين الاجتماعية أو الصحية، إن وجدت".

كما دعت البلدية إلى "التعاون الكامل والفوري"، مؤكدة "أهمية التنسيق، حماية للبلدة وسلامة الجميع"، وقالت: "للتبليغ أو الاستفسار، يرجى التواصل عبر الخط الساخن: 76/390294".

وأكدت أن "هذه الخطوة تأتي في إطار المسؤولية الوطنية"، متمنية "أن يحمي الله لبنان وشعبه".
