تضامن مع لبنان.. عون تلقى اتصالاً من رئيس المجلس الأوروبي ومحمود عباس

تلقى رئيس الجمهورية مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس السيد انطونيو كوستا الذي أبلغه دعم المجلس الأوروبي للخطوات التي اتخذها اليوم في اطار الاجراءات التي تحفظ حق الدولة في حصر قرار السلم والحرب بيدها وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون .



وأكد السيد كوستا استعداد المجلس الأوروبي لمساعدة في المجالات التي يراها ضرورية لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.



وشكر السيد كوستا على الدعم الذي يلقاه لبنان من ، داعياً إلى الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان.



الرئيس الفلسطيني



كذلك تلقى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد فيه على تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب اللبناني حيال التطورات التي يشهدها لبنان راهناً، مجدداً السلطة الفلسطينية بالمساعدة على تحقيق الامن والاستقرار في لبنان.





