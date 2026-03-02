تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
تضامن مع لبنان.. عون تلقى اتصالاً من رئيس المجلس الأوروبي ومحمود عباس
Lebanon 24
02-03-2026
|
13:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس
الأوروبي
السيد انطونيو كوستا الذي أبلغه دعم المجلس الأوروبي للخطوات التي اتخذها
مجلس الوزراء
اليوم في اطار الاجراءات التي تحفظ حق الدولة في حصر قرار السلم والحرب بيدها وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون .
وأكد السيد كوستا استعداد المجلس الأوروبي لمساعدة
لبنان
في المجالات التي يراها ضرورية لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وشكر
الرئيس عون
السيد كوستا على الدعم الذي يلقاه لبنان من
الاتحاد الأوروبي
، داعياً إلى الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان.
الرئيس الفلسطيني
كذلك تلقى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد فيه على تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب اللبناني حيال التطورات التي يشهدها لبنان راهناً، مجدداً
التزام
السلطة الفلسطينية بالمساعدة على تحقيق الامن والاستقرار في لبنان.
