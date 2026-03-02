الجيش الإسرائيلي: سننهي حرب لبنان بضربة قوية

قال الجيش إنه "لن يخلي أي مكان عند الحدود " وإن قواته البرية "تنتشر هناك"، مؤكداً أنه "سينهي معركته مع بضربة قوية" وأن الحزب "سيدفع ثمناً باهظاً".



وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "قصف عشرات الأهداف في بقوة"، وأعلن أنه اغتال "حسين مقلد" الذي وصفه بأنه "مسؤول استخبارات حزب الله". كما أكد أنه "يواصل عملياته في لبنان خلال هذه الساعات"، معتبراً أن "حزب الله فتح النار ضد ويعرف الثمن".

Advertisement