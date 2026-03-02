معلومات عن جلسة الحكومة.. هذا ما طرحهُ قائد الجيش

علم " " أنه خلال جلسة اليوم، طرح العماد احتمال قيام العدو الاسرائيلي بتوغل داخل الاراضي والاحتمالات المتاحة ازاء هذا الوضع.



وجرى خلال الجلسة نقاش بين الوزراء ليستقر الرأي على ان الجيش في الوضع الحالي لا يمكنه مواجهة القدرات التي يمتلكها العدو الاسرائيلي، ومن الأفضل عدم المواجهة.



مصدر مراقب سأل: "من يحمي المواطن العادي في حال حصول توغل اسرائيلي على القرى اللبنانية؟".



وأضاف: "إنّ قرار الحكومة المتخذ اليوم جيد في الشكل ولكنه يحتاج الى الية تمكن الجيش من بسط سيطرته بالكامل وتطبيق كل مندرجات القرار الحكومي بشأن وسلاحه".

