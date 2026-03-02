تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

معلومات عن جلسة الحكومة.. هذا ما طرحهُ قائد الجيش

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-03-2026 | 13:56
معلومات عن جلسة الحكومة.. هذا ما طرحهُ قائد الجيش
علم "لبنان24" أنه خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، طرح قائد الجيش العماد رودولف هيكل احتمال قيام العدو الاسرائيلي بتوغل بري داخل الاراضي اللبنانية والاحتمالات المتاحة ازاء هذا الوضع. 

وجرى خلال الجلسة نقاش بين الوزراء ليستقر الرأي على ان الجيش في الوضع الحالي لا يمكنه مواجهة القدرات التي يمتلكها العدو الاسرائيلي، ومن الأفضل عدم المواجهة.

مصدر مراقب سأل: "من يحمي المواطن العادي في حال حصول توغل اسرائيلي على القرى اللبنانية؟".

وأضاف: "إنّ قرار الحكومة المتخذ اليوم جيد في الشكل ولكنه يحتاج الى الية تمكن الجيش من بسط سيطرته بالكامل وتطبيق كل مندرجات القرار الحكومي بشأن حزب الله وسلاحه".
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

مجلس الوزراء

رودولف هيكل

قائد الجيش

اللبنانية

حزب الله

لبنان24

ال ج

خاص "لبنان 24"

