الأمم المتحدة تحذر من خطر التصعيد بين إسرائيل والحزب

دعا ، إلى "ضبط النفس مع تصاعد المواجهة بين وحزب الله في "، وقال المتحدث باسمه : "نحن قلقون للغاية حيال تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق"،



ولفت إلى أن "الوضع على الأرض يتطور سريعا، ونحن نتابع التطورات عن كثب".



وتابع: "نحن على علم أيضا بالضربات التي استهدفت إسرائيل وتبنّاها ، وبالضربات التي أفيد بأنها أسفرت عن 31 قتيلا والعديد من الجرحى شمال الخط الأزرق في لبنان".



وأضاف: "ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس ونطالب الأطراف بالالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية".

