تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأمم المتحدة تحذر من خطر التصعيد بين إسرائيل و"الحزب"

Lebanon 24
02-03-2026 | 14:07
A-
A+

الأمم المتحدة تحذر من خطر التصعيد بين إسرائيل والحزب
الأمم المتحدة تحذر من خطر التصعيد بين إسرائيل والحزب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى "ضبط النفس مع تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان"، وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك: "نحن قلقون للغاية حيال تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق"، 

ولفت إلى أن "الوضع على الأرض يتطور سريعا، ونحن نتابع التطورات عن كثب".

وتابع: "نحن على علم أيضا بالضربات التي استهدفت إسرائيل وتبنّاها حزب الله، وبالضربات الإسرائيلية التي أفيد بأنها أسفرت عن 31 قتيلا والعديد من الجرحى شمال الخط الأزرق في لبنان".

وأضاف: "ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس ونطالب الأطراف بالالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة تحذر من خطر "تطهير عرقي" في غزة والضفة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:01:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: نحذر من خطر "عنف جماعي ضد المدنيين" في جنوب السودان
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:01:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذر من "إفراغ" القرى الفلسطينية قسرياً
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:01:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تحذر الأمم المتحدة من مخاطر توسع شبكة أقمار "ستارلينك"
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:01:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الأمين العام للأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريش

ستيفان دوجاريك

الأمم المتحدة

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
19:13 | 2026-03-02
Lebanon24
19:04 | 2026-03-02
Lebanon24
17:57 | 2026-03-02
Lebanon24
16:50 | 2026-03-02
Lebanon24
16:48 | 2026-03-02
Lebanon24
16:44 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24