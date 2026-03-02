تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً

Lebanon 24
02-03-2026 | 14:22
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً photos 0
أصدرت بلدية جونيه، اليوم الإثنين، بياناً بشأن تنظيم وضع النازحين في نطاقها البلدي.
 

ودعت البلدية السكان والأهالي إلى التعاون معها ومع المخاتير للإبلاغ عن أي تجمعات غير اعتيادية أو أي أمر طارئ يثير الريبة حفاظاً على السلامة العامة وسلامة السكان.
 

كذلك، أعلنت البلدية استنادها إلى قرار الحكومة اللبنانية القاضي بالحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكريّة لـ"حزب الله" واعتبارها خارجة عن القانون، مشيرة إلى أنها تلتزم تنفيذ القوانين والأنظمة بما يحفظُ سلامة المدينة وسكانها.
 

وأكدت بلدية جونيه وقوفها إلى جانب المدنيين الأبرياء، رافضة في المقابل أن يتحمل أهل المدينة والنازحين أي مخاطر ناتجة عن أي مسؤول حزبي نشاطه غير قانوني قد يُعرض جونيه وأهلها للخطر.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
النائب فادي كرم: الموازنة تتضمن نواقص ومخالفات دستورية وما أُدخل عليها من تعديلات يعرّضها للطعن وسيكون لنا موقف صارم في الجلسة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
للحد من زحمة السير في مزار التزلج.. بلدية كفردبيان تعتمد إجراءات تنظيمية صارمة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الدفاع الإيراني: أي اعتداء أو استمرار النهج العدائي تجاهنا سيواجه برد متناسب وصارم وحاسم
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
من بلدية كفرتبنيت.. بيان لسكانها وهذا مضمونه
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24

