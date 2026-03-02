تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
Lebanon 24
02-03-2026
|
14:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت بلدية
جونيه
، اليوم الإثنين، بياناً بشأن تنظيم وضع
النازحين
في نطاقها البلدي.
ودعت البلدية السكان والأهالي إلى التعاون معها ومع المخاتير للإبلاغ عن أي تجمعات غير اعتيادية أو أي أمر طارئ يثير الريبة حفاظاً على السلامة العامة وسلامة السكان.
كذلك، أعلنت البلدية استنادها إلى قرار
الحكومة اللبنانية
القاضي بالحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكريّة لـ"
حزب الله
" واعتبارها خارجة عن القانون، مشيرة إلى أنها تلتزم تنفيذ القوانين والأنظمة بما يحفظُ سلامة المدينة وسكانها.
وأكدت بلدية جونيه وقوفها إلى جانب المدنيين الأبرياء، رافضة في المقابل أن يتحمل أهل المدينة والنازحين أي مخاطر ناتجة عن أي مسؤول حزبي نشاطه غير قانوني قد يُعرض جونيه وأهلها للخطر.
