بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً

أصدرت بلدية ، اليوم الإثنين، بياناً بشأن تنظيم وضع في نطاقها البلدي.



ودعت البلدية السكان والأهالي إلى التعاون معها ومع المخاتير للإبلاغ عن أي تجمعات غير اعتيادية أو أي أمر طارئ يثير الريبة حفاظاً على السلامة العامة وسلامة السكان.



كذلك، أعلنت البلدية استنادها إلى قرار القاضي بالحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكريّة لـ" " واعتبارها خارجة عن القانون، مشيرة إلى أنها تلتزم تنفيذ القوانين والأنظمة بما يحفظُ سلامة المدينة وسكانها.



وأكدت بلدية جونيه وقوفها إلى جانب المدنيين الأبرياء، رافضة في المقابل أن يتحمل أهل المدينة والنازحين أي مخاطر ناتجة عن أي مسؤول حزبي نشاطه غير قانوني قد يُعرض جونيه وأهلها للخطر.

