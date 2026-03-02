غزالة يجول على مراكز الإيواء ويتابع ملف الأمن من غرفة عمليات الشرطة البلدية

تابع رئيس بلدية – معلّقة وتعنايل المهندس سليم غزالة ميدانياً ملف الأمن والسلامة من غرفة عمليات الشرطة البلدية التي تعمل على مدار الساعة لمراقبة التطورات وتنسيق الاستجابة، واتخاذ الإجراءات الفورية بما يضمن الاستقرار والسلامة.



وأكد غزالة تقديره الكبير للجهود التي تبذلها الشرطة البلدية في هذه المرحلة الدقيقة، مشيداً بعملهم المتواصل وانتشارهم الميداني الدائم لحفظ الأمن والنظام العام، ومنوّهًا بالجهد الاستثنائي الذي يبذلونه ليلاً ونهاراً.

وأثنى غزالة على تفاني رجال الشرطة في أداء واجبهم، مؤكداً أن ذلك يشكّل دعامة أساسية في ، ويسهم مباشرة في صون الاستقرار وتعزيز الطمأنينة لدى المواطنين.





وفي إطار المتابعة الميدانية الشاملة، قام رئيس البلدية، إلى جانب عدد من وعناصر الشرطة البلدية، بجولة في شملت عدداً من المدارس التي فُتحت كمراكز إيواء، وذلك للاطلاع على أوضاع العائلات الوافدة وحاجات المراكز الأساسية.





وأكد غزالة خلال الجولة أن البلدية تتابع هذا الملف بالتنسيق الكامل مع محافظة وكافة المختصة والهيئات المعنية، مشدداً على أن البلدية ستبقى حاضرة لمواكبة التطورات وتلبية الحاجات وفق الإمكانات المتاحة.