وسط التوتر.. ما جديد "بنزين لبنان"؟

قالت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات لـ" " إنه لا مشكلة في توافر المحروقات في نطاق والجوار، مؤكدة أن مادة البنزين متوافرة في .



وذكرت المصادر أنه تم إرسال كميات كافية من المحروقات إلى المحطات الكائنة في نطاق تواجد وذلك من أجل استمرارية عملها وتأمين البنزين الكافي للمركبات.