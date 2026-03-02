تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

طيران الشرق الأوسط: رحلات إضافية وتعديلات في الملاحة الجوية

Lebanon 24
02-03-2026 | 16:50
طيران الشرق الأوسط: رحلات إضافية وتعديلات في الملاحة الجوية
صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط، بيان حمل الرقم (4 أ ) جاء فيه: عطفا على البيان السلبق (رقم 4) تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية:

تشغيل رحلة اضافية ثانية الى اسطنبول تحت رقم ME263 تقلع من بيروت يوم الاثنين في 2 آذار في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تشغيل رحلة اضافية الى عمان تحت رقم ME314/315 ليوم الثلاثاء في 3 آذار وفقاً للمواعيد التالية:

رقم الرحلة 


من


الى


توقيت الاقلاع



ME 314


بيروت


عمان


11:40



ME 315


عمان


بيروت


15:20

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      
اعادة ادراج الرحلة الصباحية النظامية الى عمان تحت رقم ME310/311 ليوم الثلاثاء في 3 آذار وفقاً للمواعيد التالي
رقم الرحلة 
من


الى


توقيت الاقلاع المفترض



ME 310


بيروت


عمان


07:40



ME 311


عمان


بيروت


11:10

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      

الغاء رحلات عمان النظامية المسائية ME312/313  نتيجة لاقفال المجال الجوي الاردني ليلاَ مساء يوم الأثنين الموافق في 2 آذار و مساء يوم الثلاثاء الموافق في 3 آذار.
ستطبق سياسة مرونة التذاكرFlexible Ticketing Policy  إبتداءً من يوم السبت 28 شباط 2026:
إعادة الحجز مجانًا في نفس المقصورة لمرة واحدة.
استرداد ثمن التذاكر غير المستعملة دون غرامات.
يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم.
شكرًا لتعاونكم.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:

- الخط الارضي: 01-629999

- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية

- الخطوط الخلوية:  81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908
أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb  أو موقع الشركة www.mea.com.lb
 
شركة طيران الشرق الأوسط

طيران الشرق الأوسط

الشرق الأوسط

اللبنانية

اسطنبول

بيروت

الملاح

لبنان

فيديو
