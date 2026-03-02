طيران الشرق الأوسط: رحلات إضافية وتعديلات في الملاحة الجوية

صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط
، بيان حمل الرقم (4 أ ) جاء فيه: عطفا على البيان السلبق (رقم 4) تعلن شركة طيران الشرق الأوسط
– الخطوط الجوية اللبنانية
:
تشغيل رحلة اضافية ثانية الى اسطنبول
تحت رقم ME263 تقلع من بيروت
يوم الاثنين في 2 آذار في تمام الساعة التاسعة مساءً.
تشغيل رحلة اضافية الى عمان
تحت رقم ME314/315 ليوم الثلاثاء في 3 آذار وفقاً للمواعيد التالية:
رقم الرحلة
من
الى
توقيت الاقلاع
ME 314
بيروت
عمان
11:40
ME 315
عمان
بيروت
15:20
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
اعادة ادراج الرحلة الصباحية النظامية الى عمان تحت رقم ME310/311 ليوم الثلاثاء في 3 آذار وفقاً للمواعيد التالي
رقم الرحلة
من
الى
توقيت الاقلاع المفترض
ME 310
بيروت
عمان
07:40
ME 311
عمان
بيروت
11:10
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الغاء رحلات عمان النظامية المسائية ME312/313 نتيجة لاقفال المجال الجوي الاردني ليلاَ مساء يوم الأثنين الموافق في 2 آذار و مساء يوم الثلاثاء الموافق في 3 آذار.
ستطبق سياسة مرونة التذاكرFlexible Ticketing Policy إبتداءً من يوم السبت 28 شباط 2026:
إعادة الحجز مجانًا في نفس المقصورة لمرة واحدة.
استرداد ثمن التذاكر غير المستعملة دون غرامات.
يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم
.
شكرًا لتعاونكم.
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:
- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908
أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb