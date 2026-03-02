طيران الشرق الأوسط: رحلات إضافية وتعديلات في الملاحة الجوية

صدر عن ، بيان حمل الرقم (4 أ ) جاء فيه: عطفا على البيان السلبق (رقم 4) تعلن شركة – الخطوط الجوية :تشغيل رحلة اضافية ثانية الى تحت رقم ME263 تقلع من يوم الاثنين في 2 آذار في تمام الساعة التاسعة مساءً.تشغيل رحلة اضافية الى تحت رقم ME314/315 ليوم الثلاثاء في 3 آذار وفقاً للمواعيد التالية:رقم الرحلةمنالىتوقيت الاقلاعME 314بيروتعمان11:40ME 315عمانبيروت15:20الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينةاعادة ادراج الرحلة الصباحية النظامية الى عمان تحت رقم ME310/311 ليوم الثلاثاء في 3 آذار وفقاً للمواعيد التاليرقم الرحلةمنالىتوقيت الاقلاع المفترضME 310بيروتعمان07:40ME 311عمانبيروت11:10الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينةالغاء رحلات عمان النظامية المسائية ME312/313 نتيجة لاقفال المجال الجوي الاردني ليلاَ مساء يوم الأثنين الموافق في 2 آذار و مساء يوم الثلاثاء الموافق في 3 آذار.ستطبق سياسة مرونة التذاكرFlexible Ticketing Policy إبتداءً من يوم السبت 28 شباط 2026:إعادة الحجز مجانًا في نفس المقصورة لمرة واحدة.استرداد ثمن التذاكر غير المستعملة دون غرامات.يرجى من المسافرين الكرام أخذ .شكرًا لتعاونكم.لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:- الخط الارضي: 01-629999- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb