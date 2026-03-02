تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
مواكبة أميركية وسعودية.. اتصالات دولية لتحييد لبنان عن الحرب
Lebanon 24
02-03-2026
|
16:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت معلومات صحفية، الإثنين، أنه قبل ساعات من انعقاد جلسة
مجلس الوزراء
في
بعبدا
صباحاً، تكثّفت اتصالات دولية برئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لتحييد
لبنان
الرسمي عن الحرب، ما انعكس في مقررات الحكومة الصادرة اليوم.
وقالت المعلومات إن السفير الأميركي ميشال عيسى واكب ليل الأحد - الإثنين الاتصالات
اللبنانية
تحضيراً لموقف حكومي رافض لدخول "
حزب الله
" في الحرب واعتبار أنشطته غير قانونية، وواشنطن ثمّنت هذه الخطوات.
وذكرت المعلومات أيضاً أن الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان دخل على خط الاتصالات بعد اندلاع الحرب الأميركية على
إيران
لضمان حماية لبنان، وأجرى اتصالات ليلية مع عون وسلام دعماً لصدور المقررات الحكومية التي وصفتها مصادر دبلوماسية بـ"الشجاعة".
وقالت المصادر الصحفية إنه "لا صحة لما ينشر عن عدم رضى أميركي عن مقررات
الحكومة اللبنانية
"، مشيرة إلى أن "اللجنة الخماسية تستعد لزيارة رئيس الجمهورية للتعبير عن دعمها لهذه القرارات".
