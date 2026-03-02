تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

مواكبة أميركية وسعودية.. اتصالات دولية لتحييد لبنان عن الحرب

Lebanon 24
02-03-2026 | 16:44
مواكبة أميركية وسعودية.. اتصالات دولية لتحييد لبنان عن الحرب
ذكرت معلومات صحفية، الإثنين، أنه قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا صباحاً، تكثّفت اتصالات دولية برئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لتحييد لبنان الرسمي عن الحرب، ما انعكس في مقررات الحكومة الصادرة اليوم.
 
 
وقالت المعلومات إن السفير الأميركي ميشال عيسى واكب ليل الأحد - الإثنين الاتصالات اللبنانية تحضيراً لموقف حكومي رافض لدخول "حزب الله" في الحرب واعتبار أنشطته غير قانونية، وواشنطن ثمّنت هذه الخطوات.


وذكرت المعلومات أيضاً أن الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان دخل على خط الاتصالات بعد اندلاع الحرب الأميركية على إيران لضمان حماية لبنان، وأجرى اتصالات ليلية مع عون وسلام دعماً لصدور المقررات الحكومية التي وصفتها مصادر دبلوماسية بـ"الشجاعة".


وقالت المصادر الصحفية إنه "لا صحة لما ينشر عن عدم رضى أميركي عن مقررات الحكومة اللبنانية"، مشيرة إلى أن "اللجنة الخماسية تستعد لزيارة رئيس الجمهورية للتعبير عن دعمها لهذه القرارات".

مواضيع ذات صلة
إتصالات رئاسية لتحييد "حزب الله" من المواجهة مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:03:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الاتصالات الدولية والعربية والزيارات الخارجية التي قمت بها في تلك الفترة تمحورت حول هدف واحد هو تحييد لبنان والتوصل الى وقف اطلاق النار وتحييد لبنان
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:03:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المحامين في بيروت تؤيد قرارات الحكومة وتدعو لتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:03:35 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لتحييد لبنان عن الصراعات الحاصلة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:03:35 Lebanon 24 Lebanon 24

