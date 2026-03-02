تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تهديد يشمل مبنى تابعاً لقناة "المنار".. والبث يشهدُ "انقطاعاً متكرراً"

Lebanon 24
02-03-2026 | 16:48
تهديد يشمل مبنى تابعاً لقناة المنار.. والبث يشهدُ انقطاعاً متكرراً
تهديد يشمل مبنى تابعاً لقناة المنار.. والبث يشهدُ انقطاعاً متكرراً photos 0
ذكرت المعلومات أن المبنى الذي هدّد الجيش الإسرائيلي بقصفه في الضاحية الجنوبية لبيروت، قد يكون نفسه المبنى القديم لتلفزيون "المنار".
 
 
وإثر صدور التهديد، شهد البث المباشر لقناة "المنار" انقطاعاً متكرراً قبل أن يستقر، من دون معرفة الأسباب. 


وفي وقتٍ سابق هذا المساء، أصدر المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنذاراً جديداً إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديداً في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة أدناه والمباني المجاورة له في حي حارة حريك.


وأضاف: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب ".


وتابع: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".
غارة إسرائيلية إستهدفت قناة "المنار" في حارة حريك
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي إستهدف مبنى قناة المنار في حارة حريك
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقر قناة المنار هدف التهديد الإسرائيلي في حارة حريك
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني" تابع مسار "الحوارات الصباحيَّة" الشهريَّة بانعقاد لقائه الثامن عشر
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
19:13 | 2026-03-02
Lebanon24
19:04 | 2026-03-02
Lebanon24
17:57 | 2026-03-02
Lebanon24
16:50 | 2026-03-02
Lebanon24
16:44 | 2026-03-02
Lebanon24
16:41 | 2026-03-02
