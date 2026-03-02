تهديد يشمل مبنى تابعاً لقناة "المنار".. والبث يشهدُ "انقطاعاً متكرراً"

ذكرت المعلومات أن المبنى الذي هدّد الجيش بقصفه في الضاحية الجنوبية لبيروت، قد يكون نفسه المبنى القديم لتلفزيون " ".



وإثر صدور التهديد، شهد البث المباشر لقناة "المنار" انقطاعاً متكرراً قبل أن يستقر، من دون معرفة الأسباب.





وفي وقتٍ سابق ، أصدر المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنذاراً جديداً إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديداً في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة أدناه والمباني المجاورة له في حي حارة حريك.





وأضاف: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى القريب ".





وتابع: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".