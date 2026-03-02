إنذار إسرائيلي جديد إلى سكان حارة حريك

أصدر أفيخاي أدرعي، المتحدث السابق باسم الجيش ، إنذاراً جديداً موجهاً إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديداً في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له في حي حارة حريك.



وجاء في الإنذار أنّ السكان يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، مشيراً إلى أنّ الجيش الإسرائيلي سيعمل ضدها في المدى القريب.



ودعا إلى إخلاء المبنى والمباني المجاورة له فوراً، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر، حفاظاً على السلامة.

Advertisement