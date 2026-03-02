انذار اسرائيلي جديد بقصف مبانٍ في حارة حريك والغبيري

#عاجل ‼️ انذار إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنييْن المحدديْن في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة لهما في المناطق التالية:
🔸الغبيري
🔸حارة حريك
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على… pic.twitter.com/naXCpht7mb
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 3, 2026
#عاجل ‼️ انذار إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنييْن المحدديْن في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة لهما في المناطق التالية:
🔸الغبيري
🔸حارة حريك
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على… pic.twitter.com/naXCpht7mb