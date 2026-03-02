انذار اسرائيلي جديد بقصف مبانٍ في حارة حريك والغبيري

#عاجل ‼️ انذار إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنييْن المحدديْن في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة لهما في المناطق التالية:

🔸الغبيري

🔸حارة حريك



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على… pic.twitter.com/naXCpht7mb — (@AvichayAdraee) March 3, 2026

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي انذاراً إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في وحارة حريك.وقال: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى القريب من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.