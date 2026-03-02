تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
انذار اسرائيلي الى اهالي الجنوب.. اخلوا هذه المناطق
Lebanon 24
02-03-2026
|
22:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي انذاراً انذار عاجلاً إلى سكان
لبنان
وتحديدًا في القرى المعروضة أسمائها:
كفر رمان - حبوش -حاروف -جبشيت -ميدون -الخيام - دبين -طيبة -
مرجعيون
-يحمر الشقيف -كفر
تبنيت
-النبطية الفوقا -دير سريان - بليدا -ميفدون - عدشيت
القصير
-دير الزهراني-تولين -تول-عنقون -صوانة مرجعيون-فرون -بنت
جبيل
-خربة سلم -عدشيت الشقيف -قعقعية
الجسر
-بنعفول -سلطانية -كفر دونين -قصيبة
النبطية
-عبا -كفرصير -حداثا -بريقع -قناريت -مروانية. -شحور -قعقعية الصنوبر -طير فلسيه -بيت ليف -زرارية -صديقين -دير قانون النهر -عيتيت -قانا -صرفند -سكسكية -الخرائب
صيدا
-لوبية -المنصوري
وقال: أنشطة
حزب الله
تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة، ولا ننوي المساس بكم، من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فوراً والابتعاد عن القرى لمسافة 1,000 متر على الأقل خارج القرية إلى أراضي مفتوحة، لأن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر.
حزب الله
مرجعيون
النبطية
منصوري
الخيام
القصير
لبنان
الجسر
تابع
