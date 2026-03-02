انذار اسرائيلي الى اهالي الجنوب.. اخلوا هذه المناطق

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي انذاراً انذار عاجلاً إلى سكان وتحديدًا في القرى المعروضة أسمائها:

كفر رمان - حبوش -حاروف -جبشيت -ميدون -الخيام - دبين -طيبة - -يحمر الشقيف -كفر -النبطية الفوقا -دير سريان - بليدا -ميفدون - عدشيت -دير الزهراني-تولين -تول-عنقون -صوانة مرجعيون-فرون -بنت -خربة سلم -عدشيت الشقيف -قعقعية -بنعفول -سلطانية -كفر دونين -قصيبة -عبا -كفرصير -حداثا -بريقع -قناريت -مروانية. -شحور -قعقعية الصنوبر -طير فلسيه -بيت ليف -زرارية -صديقين -دير قانون النهر -عيتيت -قانا -صرفند -سكسكية -الخرائب -لوبية -المنصوري



وقال: أنشطة تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة، ولا ننوي المساس بكم، من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فوراً والابتعاد عن القرى لمسافة 1,000 متر على الأقل خارج القرية إلى أراضي مفتوحة، لأن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر.



