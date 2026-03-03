تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بعد عبور جنود إسرائيليين إلى جنوب لبنان... ماذا أعلنت "اليونيفيل"؟

Lebanon 24
03-03-2026 | 07:03
بعد عبور جنود إسرائيليين إلى جنوب لبنان... ماذا أعلنت اليونيفيل؟
صدر عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل البيان التالي: 
 
"رصدت قوات حفظ السلام صباح اليوم جنوداً من الجيش الإسرائيلي يعبرون إلى مناطق لبنانية قرب مركبا والعديسة وكفركلا وراميا قبل عودتهم جنوب الخط الأزرق.

منذ النزاع الأخير واتفاق وقف الأعمال العدائية، حافظ الجيش الإسرائيلي على خمسة مواقع ومنطقتين عازلتين داخل لبنان، في انتهاك للقرار 1701. وخلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى عشرات الصواريخ والقذائف التي أطلقها حزب الله على إسرائيل، سجلت اليونيفيل عدة غارات جوية ومئات حوادث إطلاق نار عبر الخط الأزرق و84 انتهاكاً جوياً.

يمثل كل حادث من هذه الحوادث خرقاً جسيماً للقرار 1701.

تتواصل اليونيفيل باستمرار مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي، وكذلك مع الميكانيزم، للدعوة إلى خفض التصعيد. وعلى الرغم من الظروف الصعبة للغاية، تواصل قوات حفظ السلام أداء المهام الموكلة إليها بموجب القرار 1701، وستواصل إبلاغ مجلس الأمن عن التطورات.

من خلال تواجدنا المستمر ودورياتنا وعملياتنا الميدانية وتواصلنا مع المجتمعات المحلية، نؤكد بكل فخر التزامنا الراسخ بالسلام والأمن في المنطقة.

تظل اليونيفيل ثابتة على مهمتها في دعم الاستقرار وخفض التصعيد وبسط سلطة الدولة اللبنانية، مع الحفاظ على تواصل وثيق مع المجتمعات المحلية والشركاء على الأرض، ومع مواصلة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة لنا".
 
مواضيع ذات صلة
لبنان يستعد لمرحلة ما بعد" اليونيفيل" ودول أوروبية باقية جنوباً
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 16:51:00 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل أعلنت دعمها للاستقرار في جنوب لبنان وفقاً للقرارين 1701 و2790
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 16:51:00 Lebanon 24 Lebanon 24
2000 جندي من "اليونيفيل" سحبوا حتى كانون الأول
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 16:51:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيفيل": نعمل يومياً في جنوب لبنان للمساهمة في منع التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 16:51:00 Lebanon 24 Lebanon 24

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

الدولة اللبنانية

الأمم المتحدة

سلطة الدولة

مجلس الأمن

صباح اليوم

جنوب لبنان

الإسرائيلي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
