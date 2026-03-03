رجي يطلع وزراء دوليين على قرار الحكومة بحصر السلاح وتسليمه للجيش

أجرى والمغتربين، يوسف رجي، سلسلة من الاتصالات الهاتفية شملت وزراء خارجية سلطنة عمان، وبريطانيا، وبلغاريا، وكندا، بالإضافة إلى لمجلس التعاون جاسم البديوي.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي التواصل الدبلوماسي المكثف لمواكبة التطورات الميدانية والسياسية المتسارعة التي يشهدها .



وأطلع الوزير رجي نظراءه على مضمون القرار الصادر عن في جلسته الطارئة، والذي نص على حظر النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله، وإلزامه بتسليم سلاحه، مع تكليف الجيش بالمباشرة في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد الدولة.

كما تناولت المباحثات ضرورة وقف التصعيد ، وبحث السبل الكفيلة لحماية المدنيين والمرافق العامة في ظل الظروف الراهنة.



