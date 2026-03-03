الجماعة الإسلامية: استهداف مركزنا السياسي جريمة حرب ولن يثنينا عن قضيتنا

أعلنت " " في ، اليوم، أن مركزها في مدينة تعرض لعدوان إسرائيلي غاشم شنه الطيران الحربي، مما أدى إلى تدميره بالكامل دون أي إنذار مسبق. وأوضح بيان الجماعة أن حالت دون وقوع إصابات في الأرواح، نظراً لقرار القيادة المسبق بإخلاء المركز تحسباً لغدر العدو.



وأكدت الجماعة في بيانها أن استهداف مركز سياسي معروف يقع ضمن أحياء سكنية مأهولة يُعد "جريمة حرب" تضاف إلى السجل الإجرامي للعدو .

وشددت على أن هذا الإجرام لن يزيدها إلا إيماناً بعدالة قضيتها وتمسكاً بأرضها، معربة عن حمدها لسلامة المدنيين في المنطقة المحيطة بالمركز المستهدف.



