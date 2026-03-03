صواريخ من لبنان على تل أبيب.. وصفارات الانذار تدوي

دوت قبل قليل في استعدادا لهجوم صاروخي إيراني جديد. وذكرت انباء ان انفجارات ضخمة هزت مناطق إسرائيلية.

كما افادت معلومات عن أن 3 صواريخ تم إطلاقها من نحو تل أبيب.

في السياق، أعلن الجيش اعتراض صاروخين من لبنان وسقوط ثالث في منطقة مفتوحة.