تحولات انتخابية في قلب زغرتا… من يحصد الأصوات؟

رغم الاجواء التي تفيد بأن الانتخابات النيابية في مرمى التأجيل، عَلم "لبنان٢٤" بأن نائباً حالياً عن ، كان ينتمي سابقًا إلى فريق 14 آذار، فوجئ بتزايد أعداد المناصرين لحزبيَ " " و" " في المنطقة.

وبحسب الماكينات المتقاطعة، فإن نسبة أصوات القوات اللبنانية ارتفعت بنحو 20% من مجموع المقترعين في ، و32% من المقترعين في الاغتراب. أما أصوات فسجّلت زيادة تُقدّر بـ7% مقارنة بالانتخابات السابقة، ولا سيما في قرى الساحل مثل رشعين، أردة، كفردلاقوس وعلما.

هذا التحوّل يعكس تبدّلًا في المزاج الانتخابي داخل بعض القرى، ويؤشر إلى إعادة رسمٍ محتملة للخريطة السياسية داخل قضاء .