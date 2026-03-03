تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تحولات انتخابية في قلب زغرتا… من يحصد الأصوات؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
03-03-2026 | 13:30
A-
A+
تحولات انتخابية في قلب زغرتا… من يحصد الأصوات؟
تحولات انتخابية في قلب زغرتا… من يحصد الأصوات؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رغم الاجواء التي تفيد بأن الانتخابات النيابية في مرمى التأجيل، عَلم "لبنان٢٤" بأن نائباً حالياً عن منطقة زغرتا، كان ينتمي سابقًا إلى فريق 14 آذار، فوجئ بتزايد أعداد المناصرين لحزبيَ "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" في المنطقة.
 
وبحسب الماكينات الانتخابية المتقاطعة، فإن نسبة أصوات القوات اللبنانية ارتفعت بنحو 20% من مجموع المقترعين في لبنان، و32% من المقترعين في الاغتراب. أما أصوات حزب الكتائب اللبنانية فسجّلت زيادة تُقدّر بـ7% مقارنة بالانتخابات السابقة، ولا سيما في قرى الساحل مثل رشعين، أردة، كفردلاقوس وعلما.
هذا التحوّل يعكس تبدّلًا في المزاج الانتخابي داخل بعض القرى، ويؤشر إلى إعادة رسمٍ محتملة للخريطة السياسية داخل قضاء زغرتا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انتخاب يوسف عبود رئيسا لبلدية كفرصغاب - زغرتا
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 02:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: أعدكم أنه متى أقيمت الانتخابات فإنهم سيسمعون أصواتنا وسيعدّون أصواتنا
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 02:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24
خلية أزمة النازحين في زغرتا تفعّل عملها وتفتح مدارس لاستقبال العائلات
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 02:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية زغرتا - اهدن تدخل عصر النقل النظيف: تركيب أول محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 02:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب الكتائب اللبنانية

القوات اللبنانية

حزب الكتائب

منطقة زغرتا

الانتخابية

اللبنانية

الكتائب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:23 | 2026-03-03
Lebanon24
18:45 | 2026-03-03
Lebanon24
17:58 | 2026-03-03
Lebanon24
16:53 | 2026-03-03
Lebanon24
16:38 | 2026-03-03
Lebanon24
16:31 | 2026-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24