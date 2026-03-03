تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

باسيل: نرفض "إسناد إيران" والسلاح خسر وظيفته الدفاعية منذ حرب 8 تشرين

Lebanon 24
03-03-2026 | 13:29
A-
A+
باسيل: نرفض إسناد إيران والسلاح خسر وظيفته الدفاعية منذ حرب 8 تشرين
باسيل: نرفض إسناد إيران والسلاح خسر وظيفته الدفاعية منذ حرب 8 تشرين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دان رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والاغتيالات السياسية، مؤكداً في الوقت ذاته رفضه القاطع للاعتداءات الإيرانية على سيادة دول الخليج العربي، واصفاً أمنها بأنه "من أمن لبنان".
 
وأعلن باسيل في كلمة له بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار، أن السلاح الذي ساهم في تحرير الأرض عام 2000 فقد مشروعيته ووظيفته الدفاعية منذ 8 تشرين الأول 2023، معتبراً أن "حرب الإسناد" أسقطت معادلة الردع وعرضت لبنان للخراب والاحتلال من أجل أجندات خارجية لا مصلحة للبنان فيها.

وأيد باسيل قرارات السلطة اللبنانية ورئيس الجمهورية والحكومة بحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، معتبراً أي عمل عسكري خارج إطار الشرعية "خارجاً عن القانون".
 
كما دعا حزب الله إلى "العودة لـلبنانيته" وتسليم سلاحه للجيش اللبناني، محذراً من تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإيرانية أو الانجرار لمشاريع تقسيم المنطقة.
 
وشدد على دعم الجيش وقائده في بسط سلطة الدولة، داعياً النازحين للاحتماء بالدولة والابتعاد عن الانقسامات، مع التأكيد على أن "وحدة الطائفة الشيعية لا يجوز أن تكون على حساب وحدة لبنان".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: ننبّه مجدداً من حرب اسناد ايران لأنّها ستأتي علينا بالمزيد من الخراب
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 02:59:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا بعد إدخال "حزب الله" لبنان في حرب اسناد جديدة؟
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 02:59:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بين "الدفاع عن لبنان" و"إسناد إيران".. أين أصاب "حزب الله" وأين أخطأ؟
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 02:59:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يدخل لبنان في "حرب اسناد" جديدة والنتيجة الاولية شهداء ودمار ونزوح
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 02:59:29 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:23 | 2026-03-03
Lebanon24
18:45 | 2026-03-03
Lebanon24
17:58 | 2026-03-03
Lebanon24
16:53 | 2026-03-03
Lebanon24
16:38 | 2026-03-03
Lebanon24
16:31 | 2026-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24