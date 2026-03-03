تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بلدية صيدا: مراكز الإيواء تجاوزت قدرتها الاستيعابية

Lebanon 24
03-03-2026 | 13:46
بلدية صيدا: مراكز الإيواء تجاوزت قدرتها الاستيعابية
بلدية صيدا: مراكز الإيواء تجاوزت قدرتها الاستيعابية photos 0
أعلنت "لجنة الأزمات والكوارث" في بلدية صيدا أن حركة النزوح المستمرة والوتيرة المتسارعة للوافدين أدت إلى وصول القدرة الاستيعابية للمدينة إلى حدها الأقصى، حيث ارتفع عدد مراكز الإيواء المعتمدة رسمياً إلى 24 مركزاً.
 
وأشار بيان اللجنة إلى أن عدد النازحين في هذه المراكز تجاوز 9000 شخص، وهو رقم يفوق القدرات اللوجستية المتوفرة حالياً من حيث المبيت والاحتياجات الأساسية.

وأطلقت اللجنة نداءً عاجلاً إلى الجهات الرسمية والأمنية والإغاثية، الدولية منها والمحلية، بضرورة توجيه النازحين الجدد نحو مناطق أخرى خارج مدينة صيدا، نظراً لعدم توفر أي إمكانية إضافية لاستقبالهم في المدارس أو المراكز العامة.
 
كما ناشدت اللجنة الجهات المعنية التدخل الفوري لتأمين بدائل وتوفير الدعم العاجل للمراكز القائمة التي ترزح تحت ضغط هائل، لضمان تأمين الغذاء والدواء والمياه ولوازم النظافة للأهالي الوافدين.

