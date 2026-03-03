بلدية صيدا: مراكز الإيواء تجاوزت قدرتها الاستيعابية

أعلنت " والكوارث" في بلدية أن حركة النزوح المستمرة والوتيرة المتسارعة للوافدين أدت إلى وصول القدرة الاستيعابية للمدينة إلى حدها ، حيث ارتفع عدد مراكز الإيواء المعتمدة رسمياً إلى 24 مركزاً.

وأشار بيان اللجنة إلى أن عدد في هذه المراكز تجاوز 9000 شخص، وهو رقم يفوق القدرات اللوجستية المتوفرة حالياً من حيث المبيت والاحتياجات الأساسية.



وأطلقت اللجنة نداءً عاجلاً إلى والأمنية والإغاثية، الدولية منها والمحلية، بضرورة توجيه النازحين الجدد نحو مناطق أخرى خارج مدينة صيدا، نظراً لعدم توفر أي إمكانية إضافية لاستقبالهم في المدارس أو .

كما ناشدت اللجنة الجهات المعنية التدخل الفوري لتأمين بدائل وتوفير الدعم العاجل للمراكز القائمة التي ترزح تحت ضغط هائل، لضمان تأمين الغذاء والدواء والمياه ولوازم النظافة للأهالي الوافدين.



