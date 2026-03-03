تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عون: لضرورة العمل من اجل وقف التصعيد واعادة الهدوء والاستقرار

Lebanon 24
03-03-2026 | 14:06
عون: لضرورة العمل من اجل وقف التصعيد واعادة الهدوء والاستقرار
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم مع رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات المتسارعة، معرباً عن تضامن لبنان مع الشعب العراقي الشقيق في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة. 

وتشاور الرئيس عون مع الرئيسين رشيد والسوداني في التطورات الامنية في لبنان وضرورة العمل من اجل وقف التصعيد واعادة الهدوء والاستقرار. 

وكانت مناسبة شكر فيها الرئيس عون الرئيسين العراقيين على الدعم العراقي المستمر للبنان، متمنيا ان ينعم العراق بالأمان والاستقرار.
 
الإمارات وقطر تدينان التصعيد الإيراني وتؤكدان ضرورة وقف الأعمال العدائية فوراً
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 02:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"نادي قضاة لبنان" يعلن وقف العمل الثلاثاء من أجل تحسين الرواتب
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 02:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: مسؤولياتنا مشتركة للعمل معا من اجل الإرتقاء بالحماية الصحية بما يليق بجميع اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 02:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان للاتحاد الأوروبي بشأن فنزويلا: ندعو إلى ضبط النفس والهدوء لتجنب التصعيد وضمان حل سلمي للأزمة
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 02:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

الرئيس عون

جوزاف عون

العراقيين

الجمهوري

رئيس عون

السودان

العراقي

