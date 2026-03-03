عون: لضرورة العمل من اجل وقف التصعيد واعادة الهدوء والاستقرار

عرض رئيس الجمهورية مساء اليوم مع رئيس عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأوضاع الراهنة في والمنطقة في ضوء التطورات المتسارعة، معرباً عن تضامن لبنان مع الشعب العراقي الشقيق في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.وتشاور مع الرئيسين رشيد والسوداني في التطورات الامنية في لبنان وضرورة العمل من اجل وقف التصعيد واعادة الهدوء والاستقرار.وكانت مناسبة شكر فيها الرئيس عون الرئيسين على الدعم العراقي المستمر للبنان، متمنيا ان ينعم العراق بالأمان والاستقرار.