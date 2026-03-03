تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مرقص يناشد المجتمع الدولي إلى التزام قواعد حماية الإعلاميين أثناء الحرب

Lebanon 24
03-03-2026 | 14:22
في ضوء التطورات العسكرية الأخيرة أصدر وزير الإعلام  بول مرقص البيان التالي:

"أولاً: يذكّر وزير الإعلام بأهمية التزام أحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيّما ما يتعلق بحماية المدنيين والمؤسسات المدنية، وفي عدادها الاعلاميين والمؤسسات الإعلامية أفراداً ومؤسسات.

ولذلك نناشد المجتمع الدولي ضرورة السهر - ليس على تحييد الجسم الاعلامي فحسب- وإنما حمايته من قبل أطراف النزاع، وفق قواعد الحرب، لتمكينه من أداء دوره بأمان، بما يحفظ سلامة الجسم الاعلامي.

ثانياً: يكرّر وزير الاعلام الطلب الى وسائل الاعلام كافة العاملة في لبنان الحفاظ على المسؤولية الوطنية والمهنية الصرف والدقّة العالية في نقل الأخبار. كما ندعوها وندعو مختلف روّاد وسائل التواصل الاجتماعي الى ابقاء المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار واحترام حرمة الموت ومحاذرة خطاب الكراهية والأخبار الزائفة وسوء استعمال الذكاء الاصطناعي حفاظاً على الاستقرار والسلم الأهلي.

ثالثاً: نقدّر عالياً عمل الناشطين والمؤثّرين على وسائل التواصل الاجتماعي وصانعي المحتوى. ومع الاعتداد بحرية الرأي المطلقة، نأمل منهم ومن سائر قادة الرأي وانطلاقاً من تثميننا لدورهم الطليعي في الحفاظ على المسؤولية الاجتماعية، السعي لتسليط الضوء على حاجات النازحين الإغاثية وخصوصاً منهم من لم يجد مأوى بعد، للمساعدة على تعميم ثقافة التضامن الاجتماعي والانساني بين المواطنين في ظروف هذه الحرب القاسية على الجميع".

رئاسة الجمهورية: نجدد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية وندعو المجتمع الدولي إلى مساعدته لتطبيقه
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 02:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان سعودي تركي: على المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لحماية المدنيين
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 02:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص يدعو الإعلاميين لتجنب خطاب الكراهية والالتزام بأخلاقيات المهنة
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 02:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
خريش من القمة العالمية للسلامة 2026: التزام دولي راسخ بحماية الإنسان
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 02:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24

