مرقص يناشد المجتمع الدولي إلى التزام قواعد حماية الإعلاميين أثناء الحرب

في ضوء التطورات العسكرية الأخيرة أصدر البيان التالي:

"أولاً: يذكّر وزير الإعلام بأهمية أحكام ، ولا سيّما ما يتعلق بحماية المدنيين والمؤسسات المدنية، وفي عدادها الاعلاميين والمؤسسات الإعلامية أفراداً ومؤسسات.

ولذلك نناشد ضرورة السهر - ليس على تحييد الجسم الاعلامي فحسب- وإنما حمايته من قبل أطراف النزاع، وفق قواعد الحرب، لتمكينه من أداء دوره بأمان، بما يحفظ سلامة الجسم الاعلامي.

ثانياً: يكرّر وزير الاعلام الطلب الى وسائل الاعلام كافة العاملة في الحفاظ على المسؤولية الوطنية والمهنية الصرف والدقّة العالية في نقل الأخبار. كما ندعوها وندعو مختلف روّاد وسائل التواصل الاجتماعي الى ابقاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار واحترام حرمة الموت ومحاذرة خطاب الكراهية والأخبار الزائفة وسوء استعمال حفاظاً على الاستقرار والسلم الأهلي.

ثالثاً: نقدّر عالياً عمل الناشطين والمؤثّرين على وسائل التواصل الاجتماعي وصانعي المحتوى. ومع الاعتداد بحرية الرأي المطلقة، نأمل منهم ومن سائر قادة الرأي وانطلاقاً من تثميننا لدورهم الطليعي في الحفاظ على المسؤولية الاجتماعية، السعي لتسليط الضوء على حاجات الإغاثية وخصوصاً منهم من لم يجد مأوى بعد، للمساعدة على تعميم ثقافة التضامن الاجتماعي والانساني بين المواطنين في ظروف هذه الحرب القاسية على الجميع".