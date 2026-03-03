ماكرون يؤكّد: فرنسا تقف إلى جانب لبنان

أعلن ‌ اليوم الثلاثاء أنه أمر حاملة الطائرات ديجول وطائراتها ⁠وفرقاطاتها المرافقة بالإبحار إلى ، وذلك في أعقاب الوضع الراهن في .



وقال في خطاب ‌للأمة "في ⁠ظل هذا الوضع غير المستقر، وما يكتنف الأيام ⁠المقبلة من غموض، أمرت حاملة الطائرات ⁠شارل ديجول، وطائراتها وفرقاطاتها ⁠المرافقة بالإبحار إلى البحر المتوسط".



وأكّد ماكرون تقف إلى جانب ، معتبرا أن تنفيذ عملية برية في لبنان "خطأ استراتيجيا".



ولفت إلى أنّ " " ارتكب خطأ فادحا بقصف إسرائيل وتعريض شعب لبنان للخطر.

Advertisement