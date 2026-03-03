طوابير غاز في طرابلس تعكس القلق الشعبي

سُجّل مساء اليوم، وضع عدد كبير من قوارير أمام احدى في منطقة ابي سمرا – ، في مشهد يعكس حالة القلق والتخوّف السائدة بين المواطنين على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة.



المشهد الميداني يؤشر إلى اندفاع عدد من الأهالي لتأمين احتياجاتهم الأساسية تحسّبًا لأي تصعيد محتمل، وسط ترقّب لما قد تحمله الساعات المقبلة.

الصورة أبلغ من أي توصيف… والواقع المعيشي يترجم حجم الهواجس في .

Advertisement