رويترز: سوريا تعزز حدودها مع لبنان بوحدات صواريخ وآلاف الجنود

قالت ثمانية مصادر ولبنانية لـ " "، إن عززت حدودها مع بوحدات صواريخ وآلاف الجنود، في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة، بما في ذلك الصراع بين وحزب الله.

وذكر ضباط سوريون، بينهم ضابط رفيع المستوى، أن هذه الخطوة تهدف إلى منع تهريب الأسلحة والمخدرات، فضلاً عن منع أو أي فصائل مسلحة أخرى، من التسلل إلى سوريا.

وأوضح المسؤول أن التعزيزات تشمل وحدات مشاة، ومركبات مدرعة، وقاذفات صواريخ قصيرة المدى من طراز غراد وكاتيوشا.

وصرح مسؤول أمني سوري بأن لا تخطط لأي عمل عسكري ضد مجاورة. وأضاف: "لكن سوريا مستعدة للتعامل مع أي تهديد أمني لها أو لحلفائها".