عبد المسيح: لإغلاق المكتب الإعلامي للجناح العسكري لحزب الله

كتب النائب عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد القرار الأخير للحكومة، أصبح بإمكان أو الدفاع أو العدل أو الإعلام تقديم إخبار للمدعي العام التمييزي ليتم إغلاق للجناح العسكري لحزب الله وكل وسيلة إعلامية أو منصة أو تواصل إجتماعي تابعة له وتنشر بياناته الإعلامية لأنها تهدد الأمن الداخلي والعام والقومي اللبناني وأصبحت محظورة بحسب القرار الحكومي، كما يمكن إعتقال وجلب كل شخص يتحدث أو مرتبط بالتنظيم العسكري. هذا أسهل بكثير من استنابات قضائية بحق من أطلقوا الصواريخ و كلنا نعلم أنه سيكون هناك استحالة للعثور عليهم".