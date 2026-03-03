غارة إسرائيلية إستهدفت منطقة بيادر خلدة في عرمون

استهدفت غارة إسرائيلية منطقة "بيادر " في بلدة ، مما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات.

وأفادت المعلومات الأولية الميدانية بانتشال 4 من موقع الغارة، فيما تواصل فرق الإسعاف والإنقاذ عملها في المنطقة المستهدفة.