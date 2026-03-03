تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
03-03-2026
إستهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في منطقة السعديات قضاء
الشوف
.
وقد أفادت المعلومات عن سقوط عدد من الجرحى نتيجة الغارة.
