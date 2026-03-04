تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
اللجنة الأهلية للمستأجرين: الإيجارات بلغت مستويات خيالية
Lebanon 24
04-03-2026
|
02:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت اللجنة الأهلية للمستأجرين أن الأزمة السكنية في
لبنان
تتفاقم بشكل غير مسبوق في ظل الحرب والنزوح والأزمات الاقتصادية، حيث وصلت أسعار الإيجارات إلى "مستويات خيالية" مع استغلال واضح للأزمة عبر مضاعفة البدلات وفرض شروط مجحفة.
وانتقدت اللجنة في بيان غياب الضوابط الرسمية، معتبرة أن بعض المسؤولين يكتفون بالتصريحات وكأنهم خارج المؤسسات، متسائلة: "هل يُعقل أن يُدفَع المواطن إلى افتراش الطريق أو النوم في سيارته بسبب أسعار إيجارات تخطّت كل منطق؟".
وشكرت اللجنة النائبة
حليمة قعقور
والنواب الذين وقعوا على اقتراحات قوانين لتعديل تشريعات الإيجارات، معتبرة أن هذه المبادرات تشكل خطوة نحو إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر وتمهد لخطة سكنية وطنية شاملة.
وطالبت اللجنة بـ:
إقرار اقتراحي القانون المقدمين من النائبة قعقور.
تعليق إجراءات ودعاوى الإخلاء في الوقت الحاضر حتى استقرار الأوضاع.
تدخل الدولة لوضع سقف عادل ومؤقت للإيجارات في الظروف الاستثنائية.
اتخاذ إجراءات تحفيزية لتأجير الشقق الشاغرة عبر سياسات ضريبية عادلة للحد من الاحتكار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعتصام للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين.. عبدالله: قانون الايجارات السكني يخدم مصالح هؤلاء
Lebanon 24
اعتصام للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين.. عبدالله: قانون الايجارات السكني يخدم مصالح هؤلاء
04/03/2026 12:12:30
04/03/2026 12:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة المستأجرين: العدالة التشريعية تفرض توازناً حقيقياً بين حقوق المالك والمستأجر
Lebanon 24
لجنة المستأجرين: العدالة التشريعية تفرض توازناً حقيقياً بين حقوق المالك والمستأجر
04/03/2026 12:12:30
04/03/2026 12:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع مالكي الأبنية: رفض قبول طلبات مستأجري الإيجار القديم خارج المهلة القانونية
Lebanon 24
تجمع مالكي الأبنية: رفض قبول طلبات مستأجري الإيجار القديم خارج المهلة القانونية
04/03/2026 12:12:30
04/03/2026 12:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين دانت قرار الحكومة وطالبت بتحرير العقود السكنية
Lebanon 24
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين دانت قرار الحكومة وطالبت بتحرير العقود السكنية
04/03/2026 12:12:30
04/03/2026 12:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
اللجنة النائب
حليمة قعقور
لجنة الأهل
بين المال
دمين
بادر
تشري
تابع
قد يعجبك أيضاً
من الجنوب إلى الضاحية.. إسرائيل تواصل عدوانها على لبنان لليوم الثالث بغارات عنيفة (فيديو)
Lebanon 24
من الجنوب إلى الضاحية.. إسرائيل تواصل عدوانها على لبنان لليوم الثالث بغارات عنيفة (فيديو)
01:43 | 2026-03-04
04/03/2026 01:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّصال مشبوه يتسبّب بإخلاء وزارة في بيروت
Lebanon 24
إتّصال مشبوه يتسبّب بإخلاء وزارة في بيروت
05:07 | 2026-03-04
04/03/2026 05:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير إسرائيليّ عاجل إلى جميع سكان الجنوب
Lebanon 24
تحذير إسرائيليّ عاجل إلى جميع سكان الجنوب
05:05 | 2026-03-04
04/03/2026 05:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماعات طارئة في الشمال لوضع خطة استجابة سريعة لتدفق النازحين
Lebanon 24
اجتماعات طارئة في الشمال لوضع خطة استجابة سريعة لتدفق النازحين
05:01 | 2026-03-04
04/03/2026 05:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة... "حزب الله" يخوض حرباً من دون غطاء برّي؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة... "حزب الله" يخوض حرباً من دون غطاء برّي؟
05:00 | 2026-03-04
04/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
00:51 | 2026-03-04
04/03/2026 12:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـ"أم تي في" أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية
Lebanon 24
موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـ"أم تي في" أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية
07:38 | 2026-03-03
03/03/2026 07:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن المنحة الماليّة للعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن المنحة الماليّة للعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
06:37 | 2026-03-03
03/03/2026 06:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
09:45 | 2026-03-03
03/03/2026 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
15:34 | 2026-03-03
03/03/2026 03:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:43 | 2026-03-04
من الجنوب إلى الضاحية.. إسرائيل تواصل عدوانها على لبنان لليوم الثالث بغارات عنيفة (فيديو)
05:07 | 2026-03-04
إتّصال مشبوه يتسبّب بإخلاء وزارة في بيروت
05:05 | 2026-03-04
تحذير إسرائيليّ عاجل إلى جميع سكان الجنوب
05:01 | 2026-03-04
اجتماعات طارئة في الشمال لوضع خطة استجابة سريعة لتدفق النازحين
05:00 | 2026-03-04
لأوّل مرّة... "حزب الله" يخوض حرباً من دون غطاء برّي؟
04:57 | 2026-03-04
الحاج: تهديدات متكررة في المتن غير صحيحة
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
04/03/2026 12:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
04/03/2026 12:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
04/03/2026 12:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24