الأباتي رزق استقبل وفد جامعة آل كرم في دير سيدة اللويزة زوق مصبح

استقبل للرهبانية المريمية الأباتي إدمون رزق، في دير سيدة ، وفدًا من لجامعة آل كرم في وبلاد الانتشار برئاسة المهندس مارون كرم، في زيارة حملت أبعادًا روحية ووطنية.



وعكس اللقاء المكانة التاريخية لعائلة كرم ودورها المتجذّر في وجدان الكنيسة والمجتمع، حيث جاء الاستقبال لافتًا ومميزًا، بما يليق بتاريخ العائلة التي شكّلت عبر العصور إحدى ركائز الحضور في لبنان وبلاد الانتشار.



وفي كلمة له، أكد قدس الأباتي رزق أن عائلة كرم لم تكن يومًا عائلة عادية في تاريخ هذا الوطن، بل كانت في طليعة العائلات التي أسهمت في ترسيخ الثوابت الوطنية، وصون القيم الروحية، وتعزيز مسيرة النهوض على المستويين الكنسي والوطني.



وتخلّل اللقاء تداول في عدد من ذات الاهتمام المشترك، مع التشديد على أهمية مواصلة التعاون لما فيه خير الكنيسة والوطن.

