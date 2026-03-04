بعد إخلاء مبنى "باخوس الفغالي"... بيانٌ من بلديّة كفرعبيدا

أعلنت بلدية كفرعبيدا في بيان، أنه "توضيحاً لما جرى من تهديد بإخلاء مبنى باخوس الفغالي في ، فقد تلقت قبل ظهر اليوم إحدى السيدات التي تملك شقة في المبنى اتصالا"، مصدره إيرلندا، يطلب منها اخلاء الشقة فوراً.





تحركت شرطة البلدية فوراً وأبلغت التي حضرت وتأكدت من جردة والمقيمين التي كانت قامت بها البلدية وطلبت من الجميع الابتعاد حتى يجري التأكد من صحة التهديد".

