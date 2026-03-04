توضيح من بلدية بعبدا - اللويزة

أصدرت بلدية - بيانا جاء فيه: "فور وقوع الاستهداف الذي طال أوتيل كومفورت في نطاق بلديتنا، توجهت دورية من شرطة وحرس البلدية الى المكان، كما توجهت من جيش وأمن عام ودرك للمساعدة في إجلاء المصابين وما زالت قرب الفندق حتى الساعة. يهم البلدية أن تعلم المواطنين إنها على تنسيق كامل مع كافة الأجهزة الأمنية في البلدة ونطاقها. يرجى من المواطنين الكرام، عند الاشتباه بأي تحرّك مشبوه الإتصال على الرقم ٢٤/٢٤٠٥/٩٢٠٦٠٤ / ٧ على ٧. كما تتمنى البلدية على المواطنين أخذ المعلومات حصراً من موقع البلدية الرسمي:







Municipality of Baabda - louaizeh بلدية اللويزة - بعبدا".







ويهم البلدية أن توضح أن "ما ذكر عن ضرب لحزب الله هو خبر عار تماماً من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة".



