إستئناف العمل في قصر عدل بعبدا... ماذا تبيّن عن الإتّصال المشبوه؟

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل البيان الاتي:

" توضيحاً لموضوع اخلاء قصر ، تبين ان المخاوف كانت نتيجة معلومات مزيفة وتم استئناف العمل مجددا في العدلية والتحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاتصال المفبرك، واتخاذ الاجراءات اللازمة.







ويعقد في هذه الأثناء وزير العدل عادل في عدلية اجتماعاً مع الرئيسة الاولى ميرنا بيضا، التمييزي وقائد العميد عبدو خليل.