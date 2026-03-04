تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إستئناف العمل في قصر عدل بعبدا... ماذا تبيّن عن الإتّصال المشبوه؟

Lebanon 24
04-03-2026 | 05:32
A-
A+
إستئناف العمل في قصر عدل بعبدا... ماذا تبيّن عن الإتّصال المشبوه؟
إستئناف العمل في قصر عدل بعبدا... ماذا تبيّن عن الإتّصال المشبوه؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل عادل نصار البيان الاتي:
 
" توضيحاً لموضوع اخلاء قصر عدل بعبدا صباح اليوم ، تبين ان المخاوف كانت نتيجة معلومات مزيفة وتم استئناف العمل مجددا في العدلية والتحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاتصال المفبرك، واتخاذ الاجراءات اللازمة. 



ويعقد في هذه الأثناء وزير العدل عادل نصار في عدلية بعبدا اجتماعاً مع الرئيسة الاولى ميرنا بيضا، المدعي العام التمييزي سامي صادر وقائد منطقة جبل لبنان العميد عبدو خليل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اتصال مشبوه يثير ضجّة في بلدة لبنانية.. ماذا تبيّن؟
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: إخلاء نقطة المصنع بعد ورود إتصال مشبوه يُهدد بقصفها.. وهذا ما تبين
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إتّصال مشبوه يتسبّب بإخلاء وزارة في بيروت
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إخلاء في حي المالكية في بلدة النجارية بعد ورود اتصال مشبوه
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24

منطقة جبل لبنان

المدعي العام

العميد عبد

صباح اليوم

جبل لبنان

عدل بعبدا

سامي صادر

عادل نصار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:19 | 2026-03-04
Lebanon24
11:12 | 2026-03-04
Lebanon24
11:04 | 2026-03-04
Lebanon24
11:00 | 2026-03-04
Lebanon24
10:55 | 2026-03-04
Lebanon24
10:51 | 2026-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24