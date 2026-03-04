بالصورة... هذه حقيقة الرسالة التي وصلت إلى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون

بعد تداول رسالة قيل إنها وصلت إلى أحد العسكريين تطالبه بإخلاء ثكنة في ، نفى مصدر أمني موثوق لـ" " كل ما يُشاع، مؤكداً أن أي رسالة بهذا الخصوص لم تصل إلى أي من العسكريين، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الإطار غير صحيح ويُعد شائعات لا أساس لها من الصحة.

Advertisement