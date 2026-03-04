من وزير العدل... تنبيه إلى جميع اللبنانيين

افاد المكتب الاعلامي لوزير العدل في بيان انه "جرى التواصل بين وزير العدل عادل والمدعي العام التمييزي القاضي ، وبناءً على ذلك تقرّر تنبيه جميع اللبنانيين إلى ما يلي:





عملاً بالقوانين المرعية الإجراء، فإن أي شخص يُضبط بحوزته سلاح غير مرخّص من قبل السلطات الرسمية ، مهما كانت طبيعته، سيتم توقيفه فورًا وإحالته موقوفًا إلى ، على أن يُصار إلى مصادرة سلاحه نهائيًا.







وقد طلب لدى من النيابات العامة المختصّة التشدد في تطبيق القانون في هذا الخصوص".

