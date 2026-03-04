تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بعد تضرّر مستشفى بهمن بغارة إسرائيليّة... ماذا أعلنت وزارة الصحة؟

Lebanon 24
04-03-2026 | 05:57
بعد تضرّر مستشفى بهمن بغارة إسرائيليّة... ماذا أعلنت وزارة الصحة؟
بعد تضرّر مستشفى بهمن بغارة إسرائيليّة... ماذا أعلنت وزارة الصحة؟ photos 0
صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي: 



"أدت غارة شنها العدو الإسرائيلي على مبنى مجاور لمستشفى بهمن في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى إيقاع أضرار جسيمة في المستشفى ونتج عن تكسير الزجاج عدد من الإصابات في صفوف عاملين في المستشفى، فضلاً عن حال الهلع الكبير الذي حصل والذي أدى إلى تسجيل حالات إغماء ورعب لدى عدد من المرضى الذين يتلقون العلاج. 



إن وزارة الصحة العامة تجدد تأكيد  ضرورة تجنيب الوحدات والمباني الطبية مخاطر الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان التزاما بالقانون الدولي وما تنص عليه اتفاقيات جنيف التي توفر الحماية المطلقة للمؤسسات الصحية والمسعفين الذين يقومون بعملهم الإنساني في خضم هذه الظروف الصعبة. 



وتدعو الوزارة المجتمع الدولي إلى إلزام العدو الإسرائيلي بتطبيق القوانين الدولية بدلا من التمادي في العنف وتطبيق شريعة الغاب".
