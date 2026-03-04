بعد تضرّر مستشفى بهمن بغارة إسرائيليّة... ماذا أعلنت وزارة الصحة؟

صدر عن المكتب الاعلامي في البيان التالي:







"أدت غارة شنها العدو على مبنى مجاور لمستشفى في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى إيقاع أضرار جسيمة في المستشفى ونتج عن تكسير الزجاج عدد من الإصابات في صفوف عاملين في المستشفى، فضلاً عن حال الهلع الكبير الذي حصل والذي أدى إلى تسجيل حالات إغماء ورعب لدى عدد من المرضى الذين يتلقون العلاج.







إن العامة تجدد تأكيد ضرورة تجنيب الوحدات والمباني الطبية مخاطر الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على التزاما بالقانون الدولي وما تنص عليه التي توفر الحماية المطلقة للمؤسسات الصحية والمسعفين الذين يقومون بعملهم الإنساني في خضم هذه الظروف الصعبة.







وتدعو الوزارة إلى إلزام العدو الإسرائيلي بتطبيق القوانين الدولية بدلا من التمادي في العنف وتطبيق شريعة الغاب".



