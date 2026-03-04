بعد إحتجازهما... الجيش يعمل على إجلاء سيّدة ونجلها في برج الملوك

أفادت مندوبة " "، أنّ الجيش و"اليونيفيل" يعملان على إجلاء سيّدة ونجلها بعد احتجازهما من قبل القوات الإسرائيليّة داخل منزلهما، عند أطراف بلدة ، بعدما قصداه لجلب أغراض منه.

وعند وصولهما إلى المنزل، فوجئت السيّدة وإبنها بوجود جنود العدوّ، الذين أطلقوا النار باتجاههما قبل أن يجبرونهما على البقاء داخل البيت.