فيديو نشرته إسرائيل عن غارات الضاحية الجنوبية... ما الذي استهدته؟

أعلن الجيش الإسرائيليّ في بيان، أنّه "هاجم خلال الساعات الـ24 الأخيرة في ، واستكمل موجة غارات إضافية ضدّ بنى تحتية تابعة لـ" . وخلال تم استهداف مخزن وسائل قتالية تحت الأرض ومقرات استخدمها "حزب الله".



وأضاف: "تم استهداف موقع استخدمه "حزب الله" كبنية تحتية لتنفيذ عمليات وجمع معلومات استخبارية، كما استُخدم لأغراض دعائية. البنى التحتية التي تمت مهاجمتها كانت مخصصة لاستخدام حزب الله في دفع وتنفيذ مخططات مختلفة ضدّ قوات الجيش ومواطني ".

