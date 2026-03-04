تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مجلس الجنوب باشر رفع الأنقاض وفتح طريق شارع صوت الفرح في صور

Lebanon 24
04-03-2026 | 06:40
A-
A+
مجلس الجنوب باشر رفع الأنقاض وفتح طريق شارع صوت الفرح في صور
مجلس الجنوب باشر رفع الأنقاض وفتح طريق شارع صوت الفرح في صور photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
باشر مجلس الجنوب، بالتعاون مع بلدية صور، أعمال رفع الأنقاض وفتح الطريق في شارع صوت الفرح، ضمن جهود إعادة تأهيل الأحياء المتضررة وتسهيل حركة المواطنين.


وأكد مدير مكتب صور في المجلس المهندس حسن هاني، أن "فرق الأشغال بدأت العمل ميدانياً لرفع الردميات وفتح الطريق أمام حركة السير"، مشيراً إلى أن "الخطوة تأتي بتوجيهات مباشرة من رئيس المجلس المهندس هاشم حيدر، للإسراع في معالجة الأضرار وإعادة الحياة الطبيعية إلى المنطقة".



وتندرج هذه الأعمال في إطار خطة طارئة لتحسين الواقع الخدمي وتخفيف المعاناة عن الأهالي وأصحاب المؤسسات التجارية في المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول تعزيزات من الدفاع المدني إلى طرابلس للمشاركة في رفع أنقاض مبنى القبة
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي صور وجبل عامل: زيارة سلام الجنوب خطوة أولى على طريق إعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية رفع الانقاض مستمرة.. والقوى الامنية تستعين بالكلاب البوليصية
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تضارب بالأيدي وإطلاق نار.. إشكال في طرابلس أثناء أعمال رفع الأنقاض (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24

حركة المواطنين

مجلس الجنوب

فتح الطريق

هاشم حيدر

مدير مكتب

مكتب صور

حسين ال

حيدر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:19 | 2026-03-04
Lebanon24
11:12 | 2026-03-04
Lebanon24
11:04 | 2026-03-04
Lebanon24
11:00 | 2026-03-04
Lebanon24
10:55 | 2026-03-04
Lebanon24
10:51 | 2026-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24