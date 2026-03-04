مجلس الجنوب باشر رفع الأنقاض وفتح طريق شارع صوت الفرح في صور

باشر ، بالتعاون مع بلدية صور، أعمال رفع الأنقاض وفتح الطريق في شارع صوت الفرح، ضمن جهود إعادة تأهيل الأحياء المتضررة وتسهيل .





وأكد صور في المجلس المهندس حسن هاني، أن "فرق الأشغال بدأت العمل ميدانياً لرفع الردميات وفتح الطريق أمام حركة السير"، مشيراً إلى أن "الخطوة تأتي بتوجيهات مباشرة من رئيس المجلس المهندس ، للإسراع في معالجة الأضرار وإعادة الحياة الطبيعية إلى المنطقة".







وتندرج هذه الأعمال في إطار خطة طارئة لتحسين الواقع الخدمي وتخفيف المعاناة عن الأهالي وأصحاب المؤسسات التجارية في المنطقة.

