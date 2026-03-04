تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الرئيس عون تبلّغ دعم الدول الصديقة والشقيقة لاستقرار لبنان وامنه وسيادته

Lebanon 24
04-03-2026 | 07:55
الرئيس عون تبلّغ دعم الدول الصديقة والشقيقة لاستقرار لبنان وامنه وسيادته
الرئيس عون تبلّغ دعم الدول الصديقة والشقيقة لاستقرار لبنان وامنه وسيادته photos 0
واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم لقاءاته الدبلوماسية لشرح موقف لبنان من التطورات الامنية الراهنة في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، والطلب إلى الدول الشقيقة والصديقة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتزامن مع توغل قوات اسرائيلية في عدد من البلدات الحدودية الجنوبية . 
كذلك شرح الرئيس عون ابعاد القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بحفظ حق الدولة اللبنانية وحدها دون غيرها في حصر قرار السلم والحرب بيدها، وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون، والتزام الجيش والقوى الامنية تنفيذها.
السفير الروسي
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون سفير الاتحاد الروسي في لبنان الكسندر روداكوف الذي اكد بعد اللقاء  انه اعلم رئيس الجمهورية بدعم  بلاده " للقرارات السيادية الاخيرة للحكومة اللبنانية" . واضاف السفير الروسي: " هذا الدعم يأتي  في سياق الموقف الروسي الدائم المؤيد لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته على اساس مبادىء عدم التدخل الخارجي وتسوية كل النزاعات الداخلية عبر الحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع الاحزاب السياسية بلا استثناء".

السفير الإيطالي
واستقبل الرئيس عون السفير الإيطالي في لبنان Fabrizio Marcelli  الذي اوضح بعد اللقاء انه اكد  لرئيس الجمهورية وقوف بلاده إلى جانب لبنان في الظروف الراهنة، وتأييد إيطاليا لموقف الحكومة اللبنانية  وقراراتها الأخيرة ، مشيراً إلى سعي بلاده لوقف الاعتداءات الاسرائيلية في اسرع وقت ممكن.
القائم بالأعمال الإسباني 
كذلك استقبل الرئيس عون القائم بأعمال الـسفارة الإسبانية في لبنان José Luis González García الذي ابلغ رئيس الجمهورية دعم بلاده لقرارات الحكومة اللبنانية لجهة حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية، مجدداً موقف الحكومة الإسبانية لجهة ادانتها الاعتداءات الاسرائيلية ضد لبنان، وكذلك ادانة ما اقدم عليه حزب الله، مشددا على دعم إسبانيا للبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.
السفير البريطاني
واستقبل الرئيس عون السفير البريطاني في لبنان Hamish Cowell ووضعه في أجواء الأوضاع على الساحة اللبنانية والتطورات العسكرية التي يشهدها، وجددد السفير البريطاني دعم بلاده لاستقرار وسيادة وامن لبنان.
القائم بأعمال الصيني
واستقبل الرئيس عون القائم بأعمال السفارة الصينية في لبنان Zhang Qun  الذي قال : " تدعم الصين بقوة سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه، وتعارض وتدين جميع الأعمال التي تضرّ بالمدنيين الأبرياء، وتدعم جميع الجهود الدبلوماسية التي تساهم في تحقيق السلام."
القائمة بأعمال السفارة الألمانية 
وفي قصر بعبدا ايضاً، القائمة بأعمال السفارة الالمانية في بيروت السيدة Yasmina Raya التي اطلعت على الشروحات التي قدمها الرئيس عون حول موقف لبنان من التطورات العسكرية الراهنة ، وقرار الحكومة تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة .

سفيرة الاتحاد الأوروبي 
كذلك استقبل الرئيس عون سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وال Sandra de Waele التي نقلت موقف الاتحاد الأوروبي من التطورات الراهنة .
وبعد اللقاء صدر عن السفيرة دي وال الاتي:
" أعربت السفيرة عن أسفها لخسارة أرواح اللبنانيين الأبرياء. ورحبت السفيرة بالقرارات التي اتخذتها الحكومة يوم الاثنين، والتي تتماشى مع نهج طويل الأمد للاتحاد الأوروبي تجاه حزب الله، حيث يحظر الاتحاد الأوروبي جناحه العسكري ويميز بين جناحه العسكري الخاضع للعقوبات وجناحه السياسي. وكررت السفيرة دعوات الاتحاد الأوروبي لاحترام سيادة لبنان ووحدته الترابية، ولخفض التصعيد الإقليمي.
واستمعت السفيرة إلى مطالب الرئاسة اللبنانية، وأعادت التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للبنان."
السفير الأردني 
وفي فترة بعد الظهر، استقبل الرئيس عون السفير الأردني في بيروت وليد عبد الرحمن حديد الذي اكد خلال اللقاء على موقف الاردن الثابت والدائم بقيادة الملك عبدالله الثاني لاستقرار وازدهار لبنان واهمية استعادة التهدئة فيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية امنها وسيادتها وتفعيل عمل مؤسساتها الشرعية.
السفير التركي 
واستقبل الرئيس عون السفير التركي في لبنان Murat Luten وعرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة وموقف الدولة اللبنانية منها .
اتصال من امين سر دولة الفاتيكان 
على صعيد آخر، تلقى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً من امين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، اكد فيه دعم الكرسي الرسولي للبنان في هذه الايام الصعبة واستعداده للمساعدة في الحد من معاناة اللبنانيين، ورد الرئيس عون شاكراً ومقدراً مواقف قداسة البابا لاوُن الرابع عشر حيال لبنان واللبنانيين .
 
