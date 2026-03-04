تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

رجي يواصل نشاطه الديبلوماسي لوقف التصعيد الإسرائيلي على لبنان

Lebanon 24
04-03-2026 | 08:28
رجي يواصل نشاطه الديبلوماسي لوقف التصعيد الإسرائيلي على لبنان
رجي يواصل نشاطه الديبلوماسي لوقف التصعيد الإسرائيلي على لبنان photos 0
واصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نشاطه الدبلوماسي المكثف في إطار مساعي وقف التصعيد الإسرائيلي على لبنان، موضحا موقف الحكومة والتزامها بحصر السلاح وإلزام "حزب الله" بتسليمه، في أعقاب قرار حظر نشاطاته العسكرية والأمنية.

وفي هذا السياق، أجرى رجي سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه الإقليميين والدوليين، من بينها وزيرا خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح والبحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، وأعرب لهما عن تضامن لبنان الكامل مع بلديهما في مواجهة الانتهاكات التي تمس سيادة وأمن أراضيهما. وفي المقابل، أكد الوزيران الكويتي والبحريني وقوف بلديهما إلى جانب لبنان في محنته، مؤكدَين استعدادهما لتقديم كل دعم ومساعدة يحتاجها.

كما تلقى رجي اتصالين هاتفيين من وزيري خارجية هولندا طوك برندسين والنمسا بياته ماينل-رايتسنغر، اللذين حرصا على الاطلاع على آخر المستجدات الميدانية في لبنان. وتطرق الحديث إلى القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في جلستها الطارئة عقب إطلاق "حزب الله" صواريخ باتجاه إسرائيل، إذ أكد رجي عزم الحكومة على المضي قدما في تنفيذه.
 
