رجي يواصل نشاطه الديبلوماسي لوقف التصعيد الإسرائيلي على لبنان

واصل والمغتربين يوسف رجي نشاطه الدبلوماسي المكثف في إطار مساعي وقف التصعيد على ، موضحا موقف الحكومة والتزامها بحصر السلاح وإلزام " " بتسليمه، في أعقاب قرار حظر نشاطاته العسكرية والأمنية.وفي هذا السياق، أجرى رجي سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه الإقليميين والدوليين، من بينها وزيرا خارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح والبحرين عبد بن راشد الزياني، وأعرب لهما عن تضامن لبنان الكامل مع بلديهما في مواجهة الانتهاكات التي تمس سيادة وأمن أراضيهما. وفي المقابل، أكد الوزيران والبحريني وقوف بلديهما إلى جانب لبنان في محنته، مؤكدَين استعدادهما لتقديم كل دعم ومساعدة يحتاجها.كما تلقى رجي اتصالين هاتفيين من وزيري خارجية هولندا طوك برندسين والنمسا بياته ماينل-رايتسنغر، اللذين حرصا على الاطلاع على آخر المستجدات الميدانية في لبنان. وتطرق الحديث إلى القرار الذي اتخذته في جلستها الطارئة عقب إطلاق "حزب الله" صواريخ باتجاه ، إذ أكد رجي عزم الحكومة على المضي قدما في تنفيذه.