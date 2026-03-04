هل انسحبت "اليونيفيل" من جنوب لبنان؟

أعربت قوات "اليونيفيل" عن قلقها البالغ إزاء بيان الجيش الأخير الذي يطالب بإجلاء السكان المدنيين من منطقة عملياتها الى شمال نهر الليطاني.





ورصدت "اليونيفيل" إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ والقذائف من الأراضي باتجاه ، في انتهاك لقرار 1701، وأضافت: "في منطقة العمليات، رصدت قوات حفظ السلام اليوم تحركات وأنشطة عسكرية عديدة للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك قرب وبيت ليف ويارون وحولا وكفركلا والخربة وكفرشوبا".

وتابعت: "يحدث كل ذلك في ظل استمرار الجوية وغيرها من الأنشطة الجوية، ولا يقتصر هذا على انتهاك القرار 1701 فحسب، بل ينتهك أيضاً سيادة ووحدة أراضيه".





وأكمل البيان: "لا تزال قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل متواجدة على الأرض وتواصل مهامها في وعلى طول الخط الأزرق. ونظراً لتعقيد الوضع، فقد كيّفت البعثة أنشطتها دعماً للقرار 1701، بما في ذلك، وحيثما أمكن، تيسير الدعم الإنساني وحماية المدنيين. وسيتم تعديل البصمة المدنية للبعثة وفقاً لذلك".