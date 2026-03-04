تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
هل انسحبت "اليونيفيل" من جنوب لبنان؟

Lebanon 24
04-03-2026 | 12:44
أعربت قوات "اليونيفيل" عن قلقها البالغ إزاء بيان الجيش الإسرائيلي الأخير الذي يطالب بإجلاء السكان المدنيين من منطقة عملياتها الى شمال نهر الليطاني.


ورصدت "اليونيفيل" إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ والقذائف من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وأضافت: "في منطقة العمليات، رصدت قوات حفظ السلام اليوم تحركات وأنشطة عسكرية عديدة للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك قرب الخيام وبيت ليف ويارون وحولا وكفركلا والخربة وكفرشوبا".
وتابعت: "يحدث كل ذلك في ظل استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية وغيرها من الأنشطة الجوية، ولا يقتصر هذا على انتهاك القرار 1701 فحسب، بل ينتهك أيضاً سيادة لبنان ووحدة أراضيه".


وأكمل البيان: "لا تزال قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل متواجدة على الأرض وتواصل مهامها في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق. ونظراً لتعقيد الوضع، فقد كيّفت البعثة أنشطتها دعماً للقرار 1701، بما في ذلك، وحيثما أمكن، تيسير الدعم الإنساني وحماية المدنيين. وسيتم تعديل البصمة المدنية للبعثة وفقاً لذلك".


وتُجدد "اليونيفيل" دعوتها لجميع الأطراف الفاعلة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومضاعفة الجهود لمنع خروج الوضع الراهن عن السيطرة.
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم "اليونيفيل": سنسحب معظم عناصرنا من جنوب لبنان بحلول منتصف 2027
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 01:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيفيل": نعمل يومياً في جنوب لبنان للمساهمة في منع التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 01:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يستعد لمرحلة ما بعد" اليونيفيل" ودول أوروبية باقية جنوباً
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 01:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لادارة عمليات السلام: لبنان يرحب باي دولة ترغب في إبقاء قوتها في الجنوب بعد انسحاب "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 01:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24

