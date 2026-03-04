اتصال لبناني – سوري رفيع المستوى لبحث التعزيزات الأمنية على الحدود

أفادت معلومات صحافية، عن اتصال لبناني – سوري حصل على مستوى رفيع، بحث في التعزيزات الأمنية على الحدود.



وقد أكد الجانب السوري خلال الاتصال، أن لا خطة لدخول كما يروّج، موضحا أن انتشار جيشه على هدفه دفاعي كما حصل مع .

Advertisement