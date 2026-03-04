تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وزير العدل: "حزب الله" أعطى ذريعة للعدو لمباشرة عدوانه على لبنان

Lebanon 24
04-03-2026 | 14:59
وزير العدل: حزب الله أعطى ذريعة للعدو لمباشرة عدوانه على لبنان
اعتبر وزير العدل عادل نصّار أن "حزب الله" أعطى ذريعة للعدو لمباشرة عدوانه على لبنان ومن مصلحة إسرائيل جرّنا إلى الساحة العسكرية مشيرا إلى أن ما نشهده من كوارث اليوم هو نتيجة عدوان مدان كلياً إنّما أعطينا العدو الذريعة وهذا عمل غير مسؤول.


وقال نصار عبر الـ "mtv": "على حزب الله أن يختار العودة إلى الدولة ويأخذ المبادرة بتسليم سلاحه لتكون الدولة قوية في المحافل الدولية".

وشدد على أن كل القنوات الدبلوماسية يتم الاستعانة بها ولكن حزب الله أخذ مبادرة غير مسؤولة لإعطاء اسرائيل ذريعة ومن خلال عدم تسليم السلاح لا يسمح للدولة بالقيام بدورها عبر القنوات الدبلوماسية.


وأكد أن مهمّة الجيش صعبة جدًّا وعلينا أن نحييه ونتضامن جميعًا معه وأن يبتعد المواطنون عن الحساسيات في ما بينهم.


وختم نصار بدعوة حزب الله لإدراك مخاطر ما قام به مشددا على أن العودة للدولة ليست استسلامًا.
