تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مع تزايد النازحين.. حركة ملحوظة في بعض المهن والخدمات!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
04-03-2026 | 15:55
A-
A+
مع تزايد النازحين.. حركة ملحوظة في بعض المهن والخدمات!
مع تزايد النازحين.. حركة ملحوظة في بعض المهن والخدمات! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع استمرار التوترات في مناطق عدّة من لبنان، ولا سيما في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، ونزوح عدد من العائلات إلى مناطق أكثر أماناً، برزت انعكاسات اجتماعية واقتصادية واضحة في المناطق التي تستقبل النازحين.

فمع الارتفاع المفاجئ في عدد السكان، شهدت بعض المهن حركة ناشطة نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات الأساسية.

فالسوبرماركت ومحال البقالة تسجّل ارتفاعاً في مبيعات المواد الغذائية والاحتياجات اليومية، كما تشهد المخابز ومحال الأطعمة الجاهزة إقبالاً أكبر، خصوصاً في الفترات المسائية.

كذلك يزداد الطلب على خدمات الاتصالات والإنترنت، في ظل حاجة العائلات النازحة إلى البقاء على تواصل مع أقاربها ومتابعة الأخبار.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ تسجّل الصيدليات أيضاً زيادة في الطلب على الأدوية والمستلزمات الطبية، فيما تنشط حركة سيارات الأجرة والنقل بين المناطق.

كما يلاحظ بعض أصحاب المولدات الكهربائية ارتفاعاً في عدد الاشتراكات مع تزايد عدد المقيمين مؤقتاً في تلك المناطق.

ورغم أنّ هذا النشاط يمنح بعض القطاعات حركة اقتصادية إضافية، إلا أنّه يطرح في المقابل تحديات تتعلق بقدرة البنية التحتية والخدمات على استيعاب هذا الضغط المتزايد، إضافة إلى التخوّف من ارتفاع الأسعار في بعض المناطق.
Advertisement
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
تعزيز إمدادات الغاز في سوريا مع تزايد الطلب الشتوي
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 01:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات صحية مع تزايد حالات الحصبة
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 01:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك المركزي الأوروبي: نحن نواجه تغييرا كبيرا في النظام العالمي مع تزايد التحديات الجيوسياسية
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 01:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مع تزايد المخاوف الجيوسياسية.. ارتفاع قياسي للذهب والفضة
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 01:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

خدمات الاتصالات

النازحين

البقاع

بيروت

إنترنت

الاشتر

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:51 | 2026-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2026-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:49 | 2026-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:14 | 2026-03-04
Lebanon24
16:56 | 2026-03-04
Lebanon24
16:55 | 2026-03-04
Lebanon24
16:54 | 2026-03-04
Lebanon24
16:34 | 2026-03-04
Lebanon24
16:24 | 2026-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24