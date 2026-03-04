تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
بحث
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

رجّي لم يُخطئ!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
04-03-2026 | 15:57
رجّي لم يُخطئ!
بعد الحملة التي استهدفت وزير الخارجية يوسف رجّي في الأسابيع الماضية، على خلفية تصريحه بأن هناك مؤشرات إلى احتمال تنفيذ إسرائيل ضربات واسعة في حال حصول تصعيد، تشمل منشآت حيوية كالمطار، وما أعلنه عن تحرّكات دبلوماسية لمنع استهداف البنى التحتية حتى في حال وقوع ردود فعل أو عمليات انتقامية، اتّهمه البعض بالمبالغة وبالتصويب على المرافق المدنية.

إلا أنّ معطيات برزت اليوم، بحسب مطّلعين، أعادت تسليط الضوء على ما حذّر منه، معتبرين أنّه لم يكن بعيدًا عن الواقع في تقديره للموقف.
فقد أعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف: "سنضرب البنى التحتية في لبنان"، فيما نقل عن مسؤول إسرائيلي آخر قوله: ندرس ضرب منشآت لبنانية إذا لم تسيطر الحكومة على الوضع. 

ويرى مطّلعون أنّ هذه التصريحات تتقاطع مع التحذيرات التي أطلقها رجّي، مؤكدين أنّ ما نقله عن دبلوماسيين ومسؤولين في الخارج كان مبنيًا على معطيات جدّية، وأن رسالته شكّلت إنذارًا مبكرًا من تداعيات أي قرار بدخول "حزب الله" في حرب مساندة لإيران.
المصدر: خاص
"خاص لبنان24"

