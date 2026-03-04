رجّي لم يُخطئ!

بعد الحملة التي استهدفت يوسف رجّي في الأسابيع الماضية، على خلفية تصريحه بأن هناك مؤشرات إلى احتمال تنفيذ ضربات واسعة في حال حصول تصعيد، تشمل منشآت حيوية كالمطار، وما أعلنه عن تحرّكات دبلوماسية لمنع استهداف البنى التحتية حتى في حال وقوع ردود فعل أو عمليات انتقامية، اتّهمه البعض بالمبالغة وبالتصويب على المرافق المدنية.



إلا أنّ معطيات برزت اليوم، بحسب مطّلعين، أعادت تسليط الضوء على ما حذّر منه، معتبرين أنّه لم يكن بعيدًا عن الواقع في تقديره للموقف.

فقد أعلنت وزيرة المواصلات : "سنضرب البنى التحتية في "، فيما نقل عن مسؤول إسرائيلي آخر قوله: ندرس ضرب منشآت لبنانية إذا لم تسيطر الحكومة على الوضع.



ويرى مطّلعون أنّ هذه التصريحات تتقاطع مع التحذيرات التي أطلقها رجّي، مؤكدين أنّ ما نقله عن دبلوماسيين ومسؤولين في الخارج كان مبنيًا على معطيات جدّية، وأن رسالته شكّلت إنذارًا مبكرًا من تداعيات أي قرار بدخول " " في حرب مساندة لإيران.

